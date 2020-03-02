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توك شو

احذر.. سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات تعرض للحبس والغرامة.. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:47 م
سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي - أرشيفية
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هاني حسين
قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إننا نتابع استهلاك الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد على العدادات والتلاعب في العدادات.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك من يتلاعب في العدادات مسبوقة الدفع في ظل التطور التكنولوجي، ونحن نقوم بحملات متابعة وتفتيش ورقابة  لمنع هذا الأمر.

وتابع أيمن حمزة:" حال رصد الأمر يتم وضع آليات بالتعاون مع بعض الجهات مثل شركات الدفع الإلكتروني وشركات شحن العدادات لرصد أي تلاعب".

وأكمل أيمن حمزة:"  حال رصد الأمر  يتم فسخ التعاقد وتحرير محضر لسرقة التيار الكهربائي، والمشترك يقع تحت طائلة القانون والحبس والغرامة".

ولفت أيمن حمزة:"  نعمل على الحفاظ على جودة توزيع الكهرباء من خلال تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الجديدة وهناك القيادة السياسية بالتحديث في القطاع الكهربائي".

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