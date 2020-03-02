بعد حادثة معجب بـ ليلى علوي .. نجمات وقعن فريسة للتحرش

ولم تسلم هيفاء وهبي أيضا من محاولة التحرش إذ تعرضت لهذه المشكلة أثناء افتتاح فيلمها "حلاوة روح" وخلال الحفل احتشدت الجماهير بطريقة كبيرة جدًا فاستغل أحدهم هذا الازدحام وأخذ يلامس جسدها بطريقة جنسية.

فيفى عبده :

بينما كشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت للتحرش الجنسي أثناء تصويرها لأحد أفلامها الذي جسدت فيه دور راقصة، معترفة أنها صفعت الرجل الذي حاول التحرش بها.





ميساء مغربى :

واما الفنانة ميساء مغربي التي قالت انها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل فنانين ومخرجين أثناء عملها في تصوير أعمالها الفنية، وأن هذا التحرش الجنسي يلاحقها دائما منذ طلاقها أما التخلص من مثل هذه المواقف فكان يتم عبر "التغابي" كما تقول.