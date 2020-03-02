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منوعات

شاهد.. تنبؤ الراحل أحمد خالد توفيق بظهور فيروس كورونا في 2014

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تنبأ الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، بظهور فيروس كورونا، عبر كتابه شربة الحاج داود  الذي نشر في عام 2014 .


ودون الكاتب الراحل الذي غائب عن عالمنا في 2018 قائلا : وفاة فيروس لا أشعر أن مشكلة فيروس "كورونا" خطيرة لهذا الحد إذا وصل إلى مصر والسبب سأشرحه حالًا".


وتابع خالد توفيق في كتابه "هناك درجة معينة من سوء الأحوال الاقتصادية قد تحميك من الأخطار.. الأطفال الأفارقة تخزن أجسامهم "الافلاتوكسين" سم الفطريات، في صورة غير سامة في البداية، تحتاج هذه المادة إلى بروتين كي تعطينا السمية الكاملة".


واستطرد الكاتب الراحل "عندما تتحسن الأمور نوعًا ما يأكل الصبي اللحم، ينشط الافلانوكسين، ويحدث سرطان الكبد!.. هكذا تجد أن الجوع يحمي الأطفال السود من سرطان الكبد.. فهل يحمينا جو مصر من الفيروس؟ يمكننا ما حدث


وتابع في كتابه "عندما وصل كورونا إلى مصر يحمل الاسم المخيف ومعناه المتلازمة التنفسية الخاصة بالشرق الأوسط الناجمة عن فيروس كورونا".


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