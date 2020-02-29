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منوعات

حتى لا تصاب بفيروس كورونا .. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات الطبية

السبت 29/فبراير/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تسبب فيروس كورونا المستحدث في حالة من الرعب والذعر حول العالم بعد تزايد معدلات الاصابة بنسبة عالية وصلت إلى جميع أنحاء العالم في مؤشر يشير إلى تحول هذا الفيروس إلى وباء قد يسبب الوفاة لأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة.


ومنذ انتشار فيروس كورونا بدأ الاستهلاك الهائل للأقنعة والكمامات الطبية، من قبل ملايين الأشخاص حول العالم خاصة في الصين وإيران التي يتفشى بها الوباء الفيروسي.


وفي هذا السياق يوضح موقع "صدى البلد" الاخباري، الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة الطبية حتى يتجنب المواطنين التعرض لفيروس كورونا،  بناءً على شرح الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والذي يؤكد على ضرورة.


1-  عدم لمس الكمامة الطبية باليد حتى لا ينقل إليها أي ميكروب أو فيروس قد يكون موجود عبر اليد

2- تغير الكمامة كل ساعتين او ثلاث ساعات وعدم وضع كمامة واحدة طيلة اليوم

3- تغير الكمامة على الفور في حال ملامستها للماء حتى لا تسبب في نقل الامراض والفيروسات.

4- إحكام غلق الكمامة أو القناع الطبي حول العين والفم حتى لا يتسرب إليها أي فيروس

5- عدم ارتداء الكمامة في حالة عدم شعورك بأي أعراض مرضية

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