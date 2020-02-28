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منوعات

هل يعود فيروس كورونا إلى المتعافى منه؟ .. طبيب يحسم الجدل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الشخص المتعافى منه، مرة أخرى، حيث لم يثبت بعد، أن شفاء المريض منه، يمنحه مناعة ضد الإصابة به مجددا.



وأوضح "عز العرب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك فيروس مثل "فيروس A " يمنح المريض المتعافى منه، مناعة، طوال عمره ضد تجدد إصابته به، وذلك على عكس فيروس كورونا القاتل.



وأفاد أستاذ الباطنة، بأن هناك مشكلة أخرى يختلف عليها العلماء، وهي "فترة حضانة الفيروس" حيث يقول البعض إنها تبدأ من يوم واحد، وحتى 14 يوما، بينما تشير أبحاث أخرى إلى أنها تصل من 24 يوماً حتى شهر، وهو ما قامت به دولة فيتنام، حيث ألزمت بـ"مد فترة الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، لمدة شهر" وذلك بدلا من 14 يوما، حيث تختلف المناعة من شخص إلى آخر.



يذكر فيروس كورونا أصاب نحو 82000 شخص حول العالم، وتسبب في وفاة ما يقرب من 3000 منهم.

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