AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إصابة أول حيوان بفيروس كورونا في العالم | تفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في مفاجأة صادمة بشأن تطور انتشار فيروس كورونا حول العالم، أثبتت التحاليل الطبية إصابة كلب به بعد أن أصيبت صاحبته بالفيروس القاتل في هونج كونج.



ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال قسم الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ (AFCD) بهونج كونج " انه تم اخذ عينات تجويف الأنف والفم من الكلب وأثبتت ايجابيتها لفيروس COVID-19 ".



وبعد ثبوت إصابة الكلب بفيروس كورونا تم نقله من منزل المالك يوم الأربعاء ، بعد تشخيص إصابة المرأة بالعدوى ووضعها في جناح العزل بالمستشفى.



وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مالك الكلب سيدة أعمال تدعى إيفون تشاو هاو يي، كما أفادت وكالة فرانس برس أن صاحبة الكلب تبلغ من العمر 60 عامًا.


ويعد هذا  الكلب الحيوان الوحيد الموضوع في منشأة الحجر الصحى ، التي يقع مقرها بالقرب من جسر تشوهاى وماكاو .



وبحسب الوسائل الإعلام الصينية ، سيبقى الكلب في الحجر الصحي 14 يومًا،  سيتم إجراء اختبارات متكررة حتى يتم مسح الكلب من الفيروس.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 15 شخصًا

هونج كونج تلغي الحجر الصحي على سفينة سياحية بعد تأكد خلوها من كورونا

اليابان تعلن ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا لـ 174 حالة على متن السفينة المحتجزة

كورونا يحصد الأرواح.. 14840 إصابة جديدة و1350 قتيلا..فيديو

مرضى كورونا يواجهون الفيروس بالرقص داخل الحجر الصحي.. فيديو

استراليا: إجلاء 200 مواطن من السفينة المحتجزة في اليابان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. غيابات الترجي أمام الزمالك.. ومفاجأة عمر السومة

عميد معهد القلب السابق يقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب.. مدى صحة تحقيق الأمنيات بعد العصر

عاجل.. إصابة 4 نواب إيرانيين بـ فيروس كورونا

التضامن: بدء صرف معاشات شهر مارس.. بعد غد

45 حالة.. خبر سار بشأن مصابي انقلاب قطار مطروح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف كورونا.. طرد عائلة كندية من رحلة جوية بسبب السعال.. تفاصيل

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور