إصابة أول حيوان بفيروس كورونا في العالم | تفاصيل

في مفاجأة صادمة بشأن تطور انتشار فيروس كورونا حول العالم، أثبتت التحاليل الطبية إصابة كلب به بعد أن أصيبت صاحبته بالفيروس القاتل في هونج كونج.









ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال قسم الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ (AFCD) بهونج كونج " انه تم اخذ عينات تجويف الأنف والفم من الكلب وأثبتت ايجابيتها لفيروس COVID-19 ".









وبعد ثبوت إصابة الكلب بفيروس كورونا تم نقله من منزل المالك يوم الأربعاء ، بعد تشخيص إصابة المرأة بالعدوى ووضعها في جناح العزل بالمستشفى.









وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مالك الكلب سيدة أعمال تدعى إيفون تشاو هاو يي، كما أفادت وكالة فرانس برس أن صاحبة الكلب تبلغ من العمر 60 عامًا.





ويعد هذا الكلب الحيوان الوحيد الموضوع في منشأة الحجر الصحى ، التي يقع مقرها بالقرب من جسر تشوهاى وماكاو .









وبحسب الوسائل الإعلام الصينية ، سيبقى الكلب في الحجر الصحي 14 يومًا، سيتم إجراء اختبارات متكررة حتى يتم مسح الكلب من الفيروس.





