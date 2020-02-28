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منوعات

شاهد.. أقوى علاج لفيروس كورونا.. متوفر بالأسواق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت أبحاث جديدة ان علاج الكلوروكين ، الذي يستخدم ضد مرض الملاريا وطرح في السوق العالمية في عام 1934 ، أثبت فاعليته ضد فيروس كورونا COVID-19 ، وفقًا للاختبارات السريرية التي أجريت على المرضى في الصين، حيث قالت الجامعة يوم الثلاثاء إن التأثير المضاد للفيروسات للعقار اكتشف عام 2004 من قبل علماء الفيروسات في كولوفن.



وبحسب موقع "7sur7" ، البلجيكي فإن الاختبارات التي أجريت في عشرة مستشفيات صينية (وبشكل أكثر تحديدًا في بكين وهونان وقوانجدونج) تظهر أن المرضى الذين خضعوا للعلاج بالكلوروكين لمدة أسبوع واحد أصيبوا بحمى أقل، كما تحسنت وظائف الرئة لديهم بشكل أسرع. كما تم علاجهم وتطهيرهم بسرعة أكبر من الفيروس.



وفي عام 2004 ، خلال وباء السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ، المعروف أيضًا باسم الالتهاب الرئوي غير الشائع ، NDLR) ، اكتشف علماء الفيروسات في جامعة لوفانيست ، تحت إشراف البروفيسور مارك فان رانست ، أن الكلوروكين ، المتوفر في جميع أنحاء العالم وغير مكلفة للغاية ، فعليته ضد هذا الفيروسات.



وقال البروفيسور فان رانست: انه من السهل إنتاج الدواء بكميات كبيرة، على الرغم من قلة عدد المنتجين في العالم في الوقت الحالي".


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