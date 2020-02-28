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رياضة

عقوبات صارمة من الـ كاف على لاعبي الترجي بعد الاعتداء على حكم مباراة الزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:21 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن عقوبات صارمة، تنتظر لاعبي فريق الترجي التونسي؛ بعد اعتدائهم على المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الذهاب أمام النادى الزمالك، في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذي حدث مساء اليوم على استاد القاهرة.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء الإياب، يوم الجمعة المقبل، في ملعب رادس بتونس.

وتقدم للترجي رؤوف بن غيث وأدرك محمد أوناجم التعادل ثم أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض ومحمود علاء من ركلة جزاء .

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات لـ "صدى البلد": رضوان جيد منح اللاعبين العقوبة الإدارية بالطرد ومن ثم يجوز للجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"" معاقبة اللاعب الذي قام بالاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي.

وأوضح أن "لجنة انضباط الكاف، لها كافة الصلاحيات- بعد الإطلاع على تقرير حكم المباراة، ومراقب اللقاء- في إصدار قرارات بحق لاعبي الترجي الذين قاموا بالاعتداء عليه، بعد إحراز أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الهدف الثاني".
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