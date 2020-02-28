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منوعات

كيف ينتقل فيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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أحمد شريف


قال الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن فيروس كورونا يمكن أن ينقل من الإنسان إلى الحيوان، بالرغم من انتقاله في الأساس من الحيوان إلى الإنسان، لكونه مرضا فيروسيا ينقل إلى أي كائن حي عبر الجهاز التنفسي أو عبر الرزاز أو اللمس.


وأوضح "عز العرب" في تصريح لموقع "صدى البلد" ، أن فيروس كورونا يمكن أن ينقل من الإنسان إلى الحيوان، في حال حمل الشخصي للمرض حتى إذا لم يظهر عليه أي أعراض للفيروس الوبائي.


وأشار أستاذ الباطنة إلى أن فيروس كورونا يعيش خارج الجسم لمدة عدة ساعات، ويمكن أن ينقل بسرعة كبيرة بين البشر والحيوانات، ولهذا أصبح وباء متفشيا بين العالم منذ ظهوره في الصين.

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