لم تكتمل فرحته.. إصابة متعاف من كورونا بعد خروجه من المستشفى بأيام

أثبتت التحليل إصابة مريض متعاف من فيرس الكورونا مرة أخرى بالفيروس التاجي، بعد خروجه من مستشفى في الصين قبل 18 يومًا، ليتم احتجازه مرة أخرى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يقال إن المواطن الصيني، وانج، ذهب لإجراء فحص طبي أمس بعد قراءة قصص عن الذين أصيبوا بالفيروس مرة أخرى بعد شفائهم.

وبإجراء الكشف عليه بعد تعافيه بأيام أثبت التحليل إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا، حيث تم عزله بعد أن جاءت النتيجة إيجابية.

وكان وانج غادر المستشفى التابع لجامعة شوتشو الطبية في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين في 9 فبراير، وتم عزله لمدة أسبوعين قبل أن يعود إلى منزله مرة أخرى بعد شفائه وسط احتفالات من أسرته لمثوله للشفاء من الفيروس اللعين.

وقال ضابط في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في سوزهو للصحيفة إن الأب وابنته سيعاملان كمرضى جدد، موضحا أن سبب عودة الفيروس مرة أخرى للأب بعد شفائه ما يزال مجهولا.