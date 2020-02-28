AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مبارك والهضبة رحلة في حب مصر.. كيف ودع عمرو دياب الرئيس الأسبق؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:46 م
حسني مبارك - عمرو
حسني مبارك - عمرو دياب
Advertisements
سعيد فراج
بروح المشاركة الوطنية، والحس الفني معًا، حرص الفنان عمرو دياب على التعبير عن انتمائه الوطني لمصر ورموزها، من خلال فنه المُبدع ومواقفه الراسخة، كان أخرها ردة فعله بعد رحيل الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك
ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز المواقف التي أعلن فيها عمرو دياب، حبه وتقديره للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

رد الفعل بعد وفاة مبارك 

بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب عن تأجيل الحفل المقام فى مركز المنارة، إلتزامًا بحالة الحداد. 

وكتب القائمون على الصفحة: "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعة ٢٠٢٠/ ٢٨ / ٢ في ساحة المنارة بالتجمع الخامس إلى السبت٢٠٢٠ /٢٩/٢ نظرًا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تأكد من احتفاظك بالتذكرة لدخول الحفلة!". 

تقديم واجب العزاء 

حرص الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق  محمد حسنى مبارك، الذي أقيم مساء الجمعة 28 فبراير، في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

حسني مبارك واحد مننا

وطرح، عمرو دياب، في عام 2011، أغنية أهداها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعنوان «واحد مننا»، وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك، وتقول كلماتها: «اللّي ضحى لجل وطنه، لأجل ما يعود النهار، اللّي ضحى لجل وطنه، لجل ما يعود النهار، واللّي اسم مصر دايما، كان له طاقة لانتصار». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل حفل عمرو دياب للحداد على حسني مبارك .. تعرف على ميعاده الجديد

بعد تشييع جثمان مبارك .. أحمد موسى يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى .. فيديو

الفريق أحمد شفيق يقدم واجب العزاء في حسني مبارك

حبيب العالي يقدم واجب العزاء في الرئيس الاسبق حسني مبارك.. شاهد

وفد من فلسطين يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد

الأمير منصور بن عبد العزيز والسفير السعودي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك.. صور

ترشيحاتنا

بالصوت .. وصية حسني مبارك قبل وفاته

سعر الذهب اليوم يتراجع 9 جنيهات للجرام

بسبب الشغب والشماريخ.. عقوبات الكاف المحتملة على الترجي بعد مباراة الزمالك

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

بنشرقي كلمة السر.. 4 أهداف وطرد ملخص مباراة الزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني