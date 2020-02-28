مبارك والهضبة رحلة في حب مصر.. كيف ودع عمرو دياب الرئيس الأسبق؟

بروح المشاركة الوطنية، والحس الفني معًا، حرص الفنان عمرو دياب على التعبير عن انتمائه الوطني لمصر ورموزها، من خلال فنه المُبدع ومواقفه الراسخة، كان أخرها ردة فعله بعد رحيل الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز المواقف التي أعلن فيها عمرو دياب، حبه وتقديره للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





رد الفعل بعد وفاة مبارك



بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الرئيس الأسبق أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب عن تأجيل الحفل المقام فى مركز المنارة، إلتزامًا بحالة الحداد. بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك



وكتب القائمون على الصفحة: "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعة ٢٠٢٠/ ٢٨ / ٢ في ساحة المنارة بالتجمع الخامس إلى السبت٢٠٢٠ /٢٩/٢ نظرًا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تأكد من احتفاظك بالتذكرة لدخول الحفلة!".





تقديم واجب العزاء



حرص الهضبة عمرو دياب والفنانة محمد حسنى مبارك، الذي أقيم مساء الجمعة 28 فبراير، في مسجد المشير بالتجمع الخامس. حرص الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق، الذي أقيم مساء الجمعة 28 فبراير، في مسجد المشير بالتجمع الخامس.





حسني مبارك واحد مننا