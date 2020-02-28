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فن

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:09 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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سعيد فراج
انتهت مساء اليوم، مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في محور الـ NA، والذي شهد حضور عدد كبير من رجال الدولة، ونجوم المجتمع والشخصيات الدينية والسياسية والفنية والرياضية. 

وشارك من نجوم الفن، عدد كبير من النجوم، على رأسهم: يسرا، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، عمرو دياب، دينا الشربيني، محمد هنيدي، حكيم، صفاء أبو السعود، محمد رمضان، أحمد عز، عمرو سعد، تامر عبد المنعم، لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمد الشقنقيري، إيناس الدغيدي، يحيى الفخراني، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامي خيري رمضان. 

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة. 

يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
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