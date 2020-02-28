عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

انتهت مساء اليوم، مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في محور الـ NA، والذي شهد حضور عدد كبير من رجال الدولة، ونجوم المجتمع والشخصيات الدينية والسياسية والفنية والرياضية.





وشارك من نجوم الفن، عدد كبير من النجوم، على رأسهم: يسرا، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، عمرو دياب، دينا الشربيني، محمد هنيدي، حكيم، صفاء أبو السعود، محمد رمضان، أحمد عز، عمرو سعد، تامر عبد المنعم، لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمد الشقنقيري، إيناس الدغيدي، يحيى الفخراني، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامي خيري رمضان.