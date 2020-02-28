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أخبار البلد

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:44 م
عزاء الرئيس الراحل
عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك
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محمد هاني- عز حسين- صلاح مهدي
بدأ مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك  من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير لتلقي العزاء.

وينشر موقع صدى البلد 100 صورة من العزاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.

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100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك
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