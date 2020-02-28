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أخبار البلد

سلطان عمان يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:54 م
هيثم بن طارق سلطان
هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان
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سيد احمد
نشر الإعلامى أحمد موسى، صورة لـ هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن  فيها عن  وصوله لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


وعلق أحمد موسى على الصورة قائلا: "مبعوث السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان يصل لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وشيعت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.


يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
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