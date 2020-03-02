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محافظات

محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:06 م
محافظ مطروح يبحث
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين تجمع الحبون بمدينة السلوم، بهدف التواصل المباشر، مع المواطنين والاستماع إليهم  وتلبية مطالبهم، خاصة في أقصى القرى والتجمعات الصحراوية، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وحضر الجولة النائب مهدى العمدة وعادل منصور رئيس مدينة السلوم، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية، حيث استمع محافظ مطروح إلى عدد من المطالب وقام بالرد عليها وتلبيتها.

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء على السعي لإقامة مصنع للأعلاف بمطروح بالإضافة إلى الإعداد لبدء تنفيذ خطة إيفاد بمشاركة المجتمع المحلي في وضع المشروعات التنموية  الملائمة في المجالات المختلفة، وكذلك تنظيم القوافل الطبية والبيطرية، ومنها  قافلة صحية بيطرية بالتنسيق مع الجامعة  لتجمع اولاد سالم بالسلوم  الخميس القادم.

وبشأن تضرر منطقة الحران بمدخل مدينة السلوم من وجود مقلب القمامة بجانب التجمع السكنى، أكد المحافظ أنه جار نقله إلى مكان آخر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية .

وبشأن طلب رصف طريق تجمع النميري وبو مرزوق بطول نحو ١٣ كم وإقامة مدرسة بأولاد سالم لخدمة أبناء التجمعات، وكذلك إقامة محطة تحلية آبار لخدمة أهالي التجمعات، أكد المحافظ انه جار الإسراع في إدراج مدرسة اولاد سالم بخطة ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وجار إجراءات الموافقة على تخصيص أرض لمدرسة الحران.

وبالنسبة لمياه الشرب ومقترح إقامة محطة تحلية لمياه الشرب من الآبار وجه المحافظ بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح مع هيئة الاستشعار عن بعد لاختيار موقع به مياه عميقة يمكن إقامة محطة عليها .

أما بالنسبة للطريق بطول ١٣ كم حبون اولاد سالم حتى منطقة أوجارين، أكد المحافظ أن هناك ١،٥ كم مدرج بطريق السلخانة، والتنسيق مع جهاز التعمير بشأن استكمال الطريق بطول ١١ كم .

وبالنسبة لأعمال الكهرباء وافق محافظ مطروح على أعمال استكمال الخطة لعام  ١٩ / ٢٠ ودعم تجمعات السلوم من الكيلو ٢ إلى الكيلو ٢٠ بعدد ٦٠ عمود كهرباء.

وبشأن مطلب دعم قرية ببقبق بعدد ٢٠٦ عمود كهرباء، أوضح المحافظ أنه تم دعمها بعدد ١٠٠ عمود، بالاضافة الى ضمها للقرى الأكثر احتياجا ومخاطبة وزارة التنمية المحلية، مع توفير احتياجات تجمعات العراقيب ضمن تجمع ابوزريبة فى مبادرة المناطق الأكثر احتياجا.

ووجه محافظ مطروح كذلك بدراسة مطلب إقامة مركز شباب بين بقبق والشبيكات ليخدم شباب التجمعين.

كما وجه ببحث مطلب تعيين مأذون شرعى لمنطقة السلوم بالتنسيق مع  وزارة العدل، وبشأن مطالب جمعية الصيادين جار الإعداد لمؤتمر مع  جميع الجهات المختصة بالمحافظة للارتقاء بذلك القطاع وحل مشاكلهم .

ووجه محافظ مطروح  بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومجلس مدينة السلوم لوضع الحراسة على الخزان الاستراتيجي للمياه بسعة ٤ آلاف م٣.
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
محافظ مطروح يبحث مشاكل تجمع الحبون بمدينة السلوم
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