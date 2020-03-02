AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: نقلنا الحالة الثانية المصابة بـ فيروس كورونا إلى مستشفى النجيلة.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:46 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اكتشاف الحالة الأولى الحاملة بفيروس كورونا عن طريق نظام تتبع الأجانب الذين يدخلون مصر وتم شفاؤها وخرجت من الحجر الصحي بصحة جيدة تماما.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن ظهور حال مصابة بفيروس الكورونا فى أى دولة ليس هو محور تقييم الدولة ولكن محور تقيمها هو كيفية التعامل مع هذه الحالة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا هى التي بادرت بالذهاب إلى العيادة الطبية الخاصة بالشركة التي يعمل بها، وبعد إجراء جميع الفحوصات الطبية عليه من قبل الأطباء فى العيادة تم الاشتباه فى مرضه بفيروس الكورونا.

وأوضح المستشار نادر سعد، ان بعد الاشتباه  تم على الفور بنقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقييم إلى مستشفى النجيلة بمرسي مطروح لكي يتم عزله.

وأشار إلى أن، هناك أربع أجانب تم الاشتباه فى إصابتهم بمرض فيروس الكورونا وبعد الإجراءات الطبية لهم تم اكتشاف 3 حالات سلبية وواحدة إيجابية وتم نقلها لمستشفى النجيلة فورا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئاسة الوزراء: لا يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا بين المصريين فى الصين.. فيديو

الحكومة: مستعدون للتعامل مع أي حالة يظهر عليها فيروس كورونا

عاجل.. الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. فيديو

بالدليل.. الحكومة: نمتلك إمكانيات الكشف والتعامل مع فيروس كورونا

لم يصل لدرجة الوباء .. أستاذ فيروسات: لا داعى للقلق من كورونا

أخبار التوك شو.. عادل إمام يحصل على أرخص أجر في مصر.. اتصلوا بهذا الرقم عند الإصابة بحالة كورونا.. أجهزة جديدة لقياس درجات الحرارة داخل المطارات.. هل الصيف سيوقف انتشار الفيروس

ترشيحاتنا

أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

محتاجين رقي في تداول المعلومات .. نشأت الديهي يكشف حقيقة وفاة عادل إمام

خاص | متصدر الدوري التركي مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك

فيروس كورونا.. الحكومة: الاشتباه في 1500 حالة لمصريين وأجانب قادمين إلى مصر

الصحة تكشف مسار متابعة الأجنبي المصاب بـ "كورونا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو