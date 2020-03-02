الحكومة: نقلنا الحالة الثانية المصابة بـ فيروس كورونا إلى مستشفى النجيلة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اكتشاف الحالة الأولى الحاملة بفيروس كورونا عن طريق نظام تتبع الأجانب الذين يدخلون مصر وتم شفاؤها وخرجت من الحجر الصحي بصحة جيدة تماما.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن ظهور حال مصابة بفيروس الكورونا فى أى دولة ليس هو محور تقييم الدولة ولكن محور تقيمها هو كيفية التعامل مع هذه الحالة.





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا هى التي بادرت بالذهاب إلى العيادة الطبية الخاصة بالشركة التي يعمل بها، وبعد إجراء جميع الفحوصات الطبية عليه من قبل الأطباء فى العيادة تم الاشتباه فى مرضه بفيروس الكورونا.





وأوضح المستشار نادر سعد، ان بعد الاشتباه تم على الفور بنقله بسيارة إسعاف ذاتية التعقييم إلى مستشفى النجيلة بمرسي مطروح لكي يتم عزله.





وأشار إلى أن، هناك أربع أجانب تم الاشتباه فى إصابتهم بمرض فيروس الكورونا وبعد الإجراءات الطبية لهم تم اكتشاف 3 حالات سلبية وواحدة إيجابية وتم نقلها لمستشفى النجيلة فورا.