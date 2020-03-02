إعلان الطوارئ.. الكاف يرد على استقالة معاذ حجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي عن تقديم معاذ حجي ، الأمين العام ، استقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الذي قبلها. سوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.
وأشار بيان الاتحاد الافريقي ان قرار معاذ حجي جاء لإرادته ولأسباب شخصية ، وأشار إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن ، طلب السيد معاد حاجي اختصار إشعار المغادرة ، وهو طلب وافق عليه الرئيس.
وفقًا لقواعد المؤسسة ، يجب تقديم الاستقالة ، وكذلك التعيين ، إلى أعضاء اللجنة التنفيذية. وهكذا ، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارئ ستعقد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة.
يعرب السيد أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، عن امتنانه للسيد معاد حجي ، الذي كان عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات المؤسسة مثل كرة القدم الأفريقية منذ تعيينه. إنه يود أن يحيي لاعب كرة قدم ملتزم ، مخلص وقبل كل شيء ، ويتمنى له كل النجاح الذي يستحقه في بقية حياته المهنية.
بيان السيد معاد حاجي: "أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية. تستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ عام 2017 في مشروع أعتقد ، وما زلت أؤيده. ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس سوف يستمر في العمل من أجل التطوير الجيد لأجمل رياضة هناك ".