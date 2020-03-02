إعلان الطوارئ.. الكاف يرد على استقالة معاذ حجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي عن تقديم معاذ حجي ، الأمين العام ، استقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الذي قبلها. سوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.





وأشار بيان الاتحاد الافريقي ان قرار معاذ حجي جاء لإرادته ولأسباب شخصية ، وأشار إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن ، طلب السيد معاد حاجي اختصار إشعار المغادرة ، وهو طلب وافق عليه الرئيس.





وفقًا لقواعد المؤسسة ، يجب تقديم الاستقالة ، وكذلك التعيين ، إلى أعضاء اللجنة التنفيذية. وهكذا ، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارئ ستعقد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة.





يعرب السيد أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، عن امتنانه للسيد معاد حجي ، الذي كان عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات المؤسسة مثل كرة القدم الأفريقية منذ تعيينه. إنه يود أن يحيي لاعب كرة قدم ملتزم ، مخلص وقبل كل شيء ، ويتمنى له كل النجاح الذي يستحقه في بقية حياته المهنية.



