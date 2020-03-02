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أخبار البلد

المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:34 م
استعدادت المطارات
استعدادت المطارات
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نورهان خفاجي
رفعت وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة بإدارة الحجر الصحي وجميع الجهات المعنية، أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الخطة المبكرة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

حيث يتم التنسيق بشكل يومى  ومستمر مع جميع الجهات المعنية وبخاصة وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف أولًا بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة  تنفيذ الخطة الاحترازية التى وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبى .

كما قامت جميع المطارات المصرية وكذا الشركة  الوطنية مصر للطيران بإلزام جميع العاملين بكافة المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحى واتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب وقد تم تدريبهم على التعامل مع حالات الإشتباه وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية  بمتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية .
هذا بجانب إجراء الفحص الطبى على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات وفقًًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وتم تعميمها على جميع المطارات .

هذا وقد تم تخصيص غرفة عمليات مركزية   لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار ال ٢٤ ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية والتأكد من تطبيق كافة الوسائل الاحترازية لتأمين جميع المطارات المصرية والتصدى لتسلل كورونا المستجد إلى البلاد .
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
المطارات المصرية ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا
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