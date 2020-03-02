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محافظات

صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:48 م
صحة أسيوط تكشف حقيقة
صحة أسيوط تكشف حقيقة اصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، عن عدم رصد اي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجدة بمركز الغنايم.

أشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه بعد تلقى بلاغ من مستشفى الغنايم بتحويل ٣ حالات اشتباه بكورونا المستجدة الي حميات أسيوط، تم تشكيل فريق بالمديرية برئاسة الدكتور وحيد مصطفي مدير مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة مرورة حانى، مساعد مدير مكافحة الأمراض المعدية والدكتور احمد عباس مدير وحدة الترصد.

وأضاف الدكتور محمد زين، تم عمل عزل الحالات بالمستشفى ومناظرتهم وفحصهم مع اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى وبرتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية والكورونا، وتطبيق تعريف حالة الكورونا المستجده على المرضى تبين عدم وجود أعراض الاشتباه من ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، و ضيق التنفس أو ظروف الاشتباه من السفر للخارج أو مخالطة حالة مؤكده الإصابة بالكورونا أو أحد العاملين بالقطاع الطبي.

وبعد إجراء أشعة على الصدر وسحب تحليل صورة من ومسحات من الأنف البلعومي ومن الحلق و إرسالها الي المعامل المختصة بالمحافظة كاشتباه في إنفلونزا موسمية وليس كورونا.
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صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
صحة أسيوط تكشف حقيقة إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا
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