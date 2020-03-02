AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن شاكوش: كنت لاعب كرة قدم واتظلمت كتير.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:42 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه في بداياته كان لاعب كرة قدم ولعب في نادي الإسماعيلي، مضيفا:"  لم أكمل في  كرة القدم بسبب  الظروف المادية الصعبة ولم يكن هناك عائد مجزي من كرة القدم".

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" انا من جيل عمرو السولية وعلى جبر، واخي كان يمارس كرة القدم في نادي حرس الحدود".

 وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

واأكمل حسن شاكوش:"  سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيه يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

ولفت حسن شاكوش:"  والدتي وقفت جنبي وانفقت الاموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متأثرا بوفاة والده.. حسن شاكوش يروي أسرار حياته فى الرياضة والفن.. فيديو

حسن شاكوش: أنا منفصل ومبعرفش أعاكس بنات.. فيديو

حسن شاكوش يكشف عمله قبل الغناء.. ومؤهله الدراسي

نصر إبراهيم يكشف عن سر اعتزاله المبكر لكرة القدم

حسن شاكوش: أمي سبب نجاحي.. وكنت لاعب كرة بالإسماعيلي.. فيديو

بنت الجيران.. من الساحرة المستديرة إلى العالمية.. شاكوش وحسني ثنائي مصري يحتذى به

ترشيحاتنا

أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية

اكتشاف أثري جديد بأرض الموتى في أسوان .. تفاصيل

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

تامر أمين: كورونا جه يا فقريين يارب تكونوا انبسطوا.. فيديو

فيروس كورونا.. الحكومة: الاشتباه في 1500 حالة لمصريين وأجانب قادمين إلى مصر

وزير الصحة السابق يحذر: جسمك مكسر ومزاجك مش رايق ودفيان شوية.. احتمال عندك كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو