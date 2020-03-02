حسن شاكوش: كنت لاعب كرة قدم واتظلمت كتير.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه في بداياته كان لاعب كرة قدم ولعب في نادي الإسماعيلي، مضيفا:" لم أكمل في كرة القدم بسبب الظروف المادية الصعبة ولم يكن هناك عائد مجزي من كرة القدم".





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" انا من جيل عمرو السولية وعلى جبر، واخي كان يمارس كرة القدم في نادي حرس الحدود".





وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".





واأكمل حسن شاكوش:" سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيه يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".



