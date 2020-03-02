تعليق تامر أمين على مدرس يمد طالبة بالفلكة على قدميها في درس خصوصي بالدقهلية.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس يقوم بمد طالبه على قدميها بـ"الفلكة" في أحد الدروس الخاصة بمحافظة الدقهلية.





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن الفيديو معيب للفتاة لأنها شابة ومهما فعلت الفتاة أو أخطأت لا يجوز أن يكون هذا عقابها.









واوضح تامر أمين ، أن هذا المدرس لم يستجيب لتوسل البنت واستمر في ضربها لمدة تتجاوز 5 دقائق متسائلا هل مازال هناك اشخاص انعدمت منهم الرحمة بهذا الشكل.





وتابع تامر أمين ، أن وزارة الداخلية استجابت لطلبه وتم إصدار أمر بالبحث عن المدرس والقبض عليه والتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي ارتكبها.









واستكمل تامر امين ، أن أهم أدوار المجلس القومي للمرأة هو الدفاع عن المرأة ضد هذا الاعتداء الوحشى .







