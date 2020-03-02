AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق تامر أمين على مدرس يمد طالبة بالفلكة على قدميها في درس خصوصي بالدقهلية.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:54 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
إبراهيم القادري
علق الإعلامي تامر أمين على الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس يقوم بمد طالبه على قدميها بـ"الفلكة" في أحد الدروس الخاصة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن الفيديو معيب للفتاة لأنها شابة ومهما فعلت الفتاة أو أخطأت لا يجوز أن يكون هذا عقابها.


واوضح تامر أمين ، أن هذا المدرس لم يستجيب لتوسل البنت واستمر في ضربها لمدة تتجاوز 5 دقائق متسائلا هل مازال هناك اشخاص انعدمت منهم الرحمة بهذا الشكل.

وتابع تامر أمين ، أن وزارة الداخلية استجابت لطلبه وتم إصدار أمر بالبحث عن المدرس والقبض عليه والتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي ارتكبها.


واستكمل تامر امين ، أن أهم أدوار المجلس القومي للمرأة هو الدفاع عن المرأة ضد هذا الاعتداء الوحشى . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة ترهق الأسرة.. برلمانية تطالب بمنع الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات

واحد مجنون .. تامر أمين يكشف مصير صاحب فيديو تهديد بعثة الأهلي فى السودان.. شاهد

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

برلماني: ضعف المرتبات وراء استغلال المعلم لدرجات أعمال السنة

إيه ده.. تامر أمين يعنف فريق إعداده على الهواء.. فيديو

ائتلاف شباب معلمي مصر يطالب بتشديد عقوبات الطلاب المشاغبين.. فيديو

ترشيحاتنا

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب جنوب هضبة أم السيد بشرم الشيخ

خاص| كواليس إصابة المهندس الكندي بـ كورونا ونقله إلى مستشفى النجيلة

خاص | متصدر الدوري التركي مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك

صالح جمعة ورمضان صبحي يغنيان «بنت الجيران».. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو