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محافظات

قومي المرأة في سيناء يتبنى مبادرة لمكافحة الختان

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:17 م
قومي المرأة في سيناء
قومي المرأة في سيناء يتبنى مبادرة لمكافحة الختان
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احمد صالح
عقد المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، ندوة تحت عنوان "الختان كأحد أشكال العنف ضد المرأة ، ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع خلال شهر مارس ، بحضور (٤٥) سيدة وفتاة.

وتحدثت إحسان داود عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة عن دور المجلس في تنفيذ مبادرة مناهضة الختان، وما تقوم به اللجنة الوطنية للقضاء علي الختان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت فاطمة نصار عن الختان من المنظور الطبي وآثاره الصحية وقرار وزير الصحة بشطب الأطباء الذين يمارسون إجراء الختان وغلق العيادة وتحدثت أيضا عن أهمية التوعية بمخاطر الختان.

وقالت فاطمة سليمان خبير علاقات أسرية أن هناك آثارا سلبية للختان على العلاقة الزوجية وتعد سببا خفيا من أسباب الطلاق.

وقال مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة، إنه تم عمل استبيان عن الختان وحصر نسبة المؤيد له والمعارض ونشر الوعي بمخاطر إجرائها وكيفية اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات الوقائية والقانونية لمواجهة ظاهرة الختان بسبب ممارسة عدد من الأطباء لها.

وتحدثت محامية مكتب الشكاوى عن التجريم القانوني والدولي للختان والعقوبات المقررة له، وأن الختان يعد أحد صور العنف ضد المرأة، وعرضت نماذج لأحكام قضائية وعن رسالة مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه والخط المختصر ١٥١١٥ له.

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