بعد حادث معجب ليلى علوى.. نجمات تعرضن للتحرش.. ليلى علوى: متحطش إيدك عليا.. وهيفاء وهبي تصرخ في العرض الخاص.. ومروى تصاب بأعراض نفسية

أثارت واقعة تحرش التى تعرضت لها الفنانة ليلى علوى اثناء مشاركتها فى الاحتفال بـ 100 عريس وعروسة بمحافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع وأعاد للأذهان تعرض عدد من النجمات إلى التحرش.





نرصد فى التقرير التالى نماذج من النجمات اللاتى تعرضن للتحرش.





ليلى علوى :

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجبيها وضع يده على كتفها خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.





وقامت ليلى علوي بمهاجمة هذا الشخص والانفعال عليه قائلة :"متحطش ايدك عليا"، وسط عدد ضخم من الأهالي الذين التفوا حولها لالتقاط الصور التذكارية معها.





وقالت ليلى علوي، في تصريحات صحفية : انا بحب اهل سوهاج جدًا .. لكن مكنش ينفع ان حد يحاول يحط ايده عليا وهو بيتصور .. ده الامر اللي بيضايقني".





مروى :

في عام 2007 كادت ان تفارق الفنانة اللبنانية مروى الحياة، بعد تعرضها لمحاولة تحرش جنسي أثناء تقديمها أحدى الحفلات بمدينة الإسكندرية بمصر، حينما فوجئت بصعود مجموعة من الشباب إلى المسرح وبدأوا يتلمسوها وكادوا يودون بحياتها، وتعرضت لإصابات ولأضرار نفسية بسبب هذا الاعتداء.





هيفاء وهبى :

ولم تسلم هيفاء وهبي من محاولة التحرش إذ تعرضت لهذه المشكلة أثناء افتتاح فيلمها "حلاوة روح" وخلال الحفل احتشدت الجماهير بطريقة كبيرة جدًا فاستغل أحدهم هذا الازدحام وأخذ يلامس جسدها بطريقة جنسية.





فيفى عبده :

وكشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت للتحرش الجنسي أثناء تصويرها لأحد أفلامها الذي جسدت فيه دور راقصة، معترفة أنها صفعت الرجل الذي حاول التحرش بها.













ميساء مغربى :





اما الفنانة ميساء مغربي التي قالت انها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل فنانين ومخرجين أثناء عملها في تصوير أعمالها الفنية، وأن هذا التحرش الجنسي يلاحقها دائما منذ طلاقها مؤكدة أن التخلص من مثل هذه المواقف فكان يتم عبر "التغابي" كما تقول.



