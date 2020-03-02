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توك شو

أمنة نصير: نمر بمحنة إنسانية ونحتاج للأخلاق لمواجهتها.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:53 م
اَمنة نصير
اَمنة نصير
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إبراهيم القادري
قالت أمنة نصير عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بمحنة إنسانية عالمية، يجب مواجهتها بأخلاقيات وسلوكيات وانضباط ووعي وثقافة راقية جدا حتى تمر الإنسانية من هذا المنعطف الخطير.

وأضافت آمنة نصير خلال اتصال هاتفي في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن الصوفية في المساجد المختلفة التي يوجد بها مقامات لابد أن تتوقف تماما لسلامة الإنسان لأنه يكون في هذه الموالد ازدحام رهيب وتشابك بشرى ينقل أى شىء.

وأوضحت آمنة نصير، أن هذا العام لابد أن نوقف الموالد والاحتفالات مثلما فعلت السعودية في وقف العمرة لسلامة الإنسان.

وتابعت: أن النفس البشرية عزيزة علي الله ويجب حمايتها وهذا الحديث يجب أن يعلمه الناس حتى يعلموا قيمة النفس البشرية.

واستكملت آمنة نصير ، أن من الضرورى الابتعاد عن الاختلاطات العنيفة التي من شأنها نقل هذا الوباء.
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