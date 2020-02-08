عن حوار الرئيس مع "أم صابر".. خالد أبو بكر: شوفوا جبر الخواطر

علق خالد أبو بكر، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس والذي يتم بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن زيارة الرئيس السيسى إلى عزبة الهجانة "ارتجالية"، مضيفًا :"هذه الجولات لم تكن تحدث من قبل في عهد الرؤساء السابقين".

كما علق على حوار الرئيس السيسى مع السيدة المسنة "أم صابر"، قائلًا :" شوفوا جبر الخواطر.. هذه رسالة من الرئيس للمسئولين بالاستماع للغلابة وتلبية احتياجاتهم.. ما حدث أمر طيب".









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه أثناء مرور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس تصادف تواجد احدى المواطنات من الباعة الجائلين، وحرصت السيدة على توجيه التحية للرئيس السيسي قائلة: "أهلا بيك، مصر كلها بتحييك، يسعدك ويهنيك".









وتوجهت السيدة بالدعاء للرئيس واشتكت له من معاناتها من مشكلات صحية ليرد الرئيس السيسي "ليكي مكان واللي أنتي عايزاه، إحنا تحت أمرك".





وأضاف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أمر بتوفير أحد المحال للسيدة المسنة لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.