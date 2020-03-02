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رياضة

أخبار الأهلي.. استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي.. ووعد الخطيب للاعبين

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" اليوم "الاحد"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

فجر تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيع بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة مدوية عن رئاسته الشرفية للنادي الاهلي.

يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن استقالة تركي آل الشيخ من منصب الرئيس الشرفي للأحمر أمر جيد.

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وعد بمكافآت فى حالة الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع النهائي بعدما نجح في انهاء مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا له اثناء التدريب مع الفريق فى جنوب افريقيا ويطلب الدعاء من الجماهير قبل لقاء صن داونز .

وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمساندته فريق الأهلي في مشواره الإفريقي، وجهوده الكبيرة التي بذلها للتواصل مع كل الجهات المعنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية، وتوفير الدعم المعنوي لفريق الأهلي في مباراته المهمة.

أشاد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بالدور الرائع والداعم من جانب جماهير القلعة الحمراء الوفية لفريقها، في لقاء صن داونز بطل جنوب إفريقيا أول من أمس.

وجه  محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، الشكر والتحية للوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الأبطال وتحمل رجال الشرطة العبء الأكبر، وكان لهم الدور البارز في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الحضاري اللائق.

شارك أحمد فتحي وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا الذي أقيم عصر اليوم.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جنوب إفريقيا، على متابعة المران الأول للفريق، الذي أقيم عصر اليوم في مدينة بريتوريا.
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