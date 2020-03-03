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الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:29 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنه لا توجد دولة على مستوى العالم محصنة من فيروس الكورونا وأن كل دول العالم المتقدم لا تخلو من مرض الكورونا المستجد حاليا.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن مصر كان لها تجربتان فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، التجربة الأولى تمثلت فى عودة المصريين من مقاطعة ووهان الصينية ووضعها فى الحجر الصحي بمطروح لمدة 14 يوما فترة حضانة المرض.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التجربة الثانية لمصر مع فيروس الكورونا كانت متمثلة فى الأجنبي الحامل لفيروس الكورونا، مضيفا أن الحجر الصحي في تنظيمه وترتيبه وما دار خلالها كان جيد جدا بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن النموذج أو التجربة الثالثة لمصر مع فيروس كورونا على الحالة المكتشفة أخيرا أول من أمس والذي يعمل في إحدي الشركات الموجودة فى مطروح والذي نقل إلى مستشفى النجيلة لعزلة ومتابعته صحيا، مشيرا إلى أن هذه الحالة بفيروس كورونا كانت حاملة للفيروس من قبل دخوله مصر.

وأشار إلى أنه، تم تدشين موقع إلكتروني توعوي للمواطنين عن فيروس كورونا وطرق انتشاره والوقاية منه ويحتوي هذا الموقع محتوى طبيا هاما يهم كل المواطنين، موضحا أن كل مواطن يستطيع الدخول الى هذا الموقع والاستفادة منه.
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