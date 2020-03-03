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ديني

وزارة الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة رفع الأوبئة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:19 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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قسم الديني
حذرت وزارة الأوقاف من الإدلاء بأي تصريحات باسمها فيما يتصل بفيروس كورونا أو غيره ، وتؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم الانسياق خلف أي خبر ينشر في هذا الشأن أو غيره بعيدًا عن الموقع الرسمي للوزارة .

جاء ذلك على خلفية الصلاة الجماعية التي روج لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وترفض الوزارة اقحام المساجد في اي شئ يتصل بالفيروس وغيره .

ونشرت الدعوة للصلاة بالمساجد، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وإرسالها عبر باقي التطبيقات، وتم تحديد موعد الصلاة فيها ليصبح اليوم الثلاثاء 3 مارس.

وكتب في الدعوة الإلكترونية: "3 مارس المسلمين فى كل الانحاء يصلوا صلاة جماعية ركعتين لله- عز وجل-، ندعوه- سبحانه- يرفع وباء "كورونا" عن الأرض ونتضرع له يرحمنا برحمته،الصلاة هتكون بإذن الله فى توقيت موحد على مستوى العالم الساعة 20 بتوقيت جرينتش".

وتابعت الدعوة الإلكترونية مواعيد الصلاة في أكثر من بلد والرغبة في حشد أكبر كم من المروجين لهذه الدعوة: "وموعدها الساعة 10 مساء في القاهرة والقدس وسوريا، 11 مساء مكة والكويت والعراق، 12 ليلا في الإمارات، و1 ليلا في باكستان، عايزين نجمع اكبر قدر من المشاركين ؛ملايين المسلمين يجتمعوا على قلب رجل واحد فى صلاة بنية الدعاء لرفع وباء "كورونا" .

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين ليصبح 80026 حالة، أما أعداد الوفيات فوصلت إلى 2912 حالة في الصين، مع اكتشاف عدد من الحالات المصابة في عدد من دول العالم.
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