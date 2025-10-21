قرار مفاجئ يخص الأسواق والأسعار في الغربية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا عاجلًا وفوريًا للجنة الرقابة على الأسواق بالمحافظة لمتابعة تنفيذ تكليفات المجلس على وجه السرعة، بحضور اللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والمهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، والدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندسة حنان عامر، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن متابعة الأسواق مسؤولية يومية، مشددًا على أنه سيقوم بجولات ليلًا ونهارًا لمتابعة توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ الحكومية والخاصة، مع تكثيف المرور الميداني والحملات على الأسواق والمخابز لضمان الجودة والالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفات أو زيادات غير مبررة.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على تنسيق كامل مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى لإقامة منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة في كل أنحاء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في القرى

والمناطق البسيطة، ورفع جودة حياة المواطنين.

تحرك أمني عاجل

وشدد المحافظ على التعاون الكامل مع كافة الجهات الرقابية، بما فيها وزارات التموين والصحة، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، ومكافحة أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال التجاري، مؤكدًا أن الرقابة والتفتيش ستستمر بشكل مكثف ومستمر دون توقف حتى تحقيق استقرار كامل في جميع الأسواق بالغربية.

وختم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن الجولات الميدانية المستمرة والرقابة المشددة تمثل ضمانة حقيقية لحماية المواطنين، مع الالتزام الكامل بتوفير كل احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وفرض هيبة القانون على كل المخالفين.