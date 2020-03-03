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فن

شروع في قتل.. آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب قبل الحكم بحبس زوجها حسام حبيب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:29 ص
حسام حبيب وزوجته
حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب
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سعيد فراج
ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تحتضن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الحب في شهر فبراير الماضي، وذلك، كان آخر ظهور لها قبل اختفائها من السوشيال ميديا. 

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يأتي ذلك على الرغم من أن، حسام حبيب، كشف في يناير الماضي، عن موعد عودة زوجته، شيرين، للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم أن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا، عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

وقضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، فى القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية لـ "صدى البلد" انه تم بالفعل إصدار قرار بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل. 

وأوضحت الشركة أن هذا القرار غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب ان يستأنف على هذا القرار فى المدة القانونية المحددة له ولكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وان ياسر خليل برئ.
شروع في قتل.. آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب قبل الحكم بحبس زوجها حسام حبيب
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