هنفطر إيه النهاردة.. الفول بالطحينة مع الطعمية الاسكندراني و بيض بالسوسيس

مقادير الفول بالطحينة للشيف :-

فول

طحينة

بصل

طماطم

كمون

ليمون

ملح

فلفل

زيت

كزبرة خضراء

طريقة تحضير فول بالطحينة

* يوضع زيت في طاسة على النار.

* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.

* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.

* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.

* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا

مقادير الطعمية الاسكندراني المحشية :-

عجينة طعمية

بصل مكرمل

بقدونس مفروم

سجق مقطع صغير

شطة

هريسة

كزبرة حب

سمسم

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة

* ثم تقلى في الزيت وتقدم

حشوة أخرى

* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم

* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة

مكونات البيض بالسوسيس:-





- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود





طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-





- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس



