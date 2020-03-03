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هنفطر إيه النهاردة.. الفول بالطحينة مع الطعمية الاسكندراني و بيض بالسوسيس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:01 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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أسماء عبد الحفيظ
تُعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، ولذلك نقدّم لكم طريقة عمل الفول بالطحينة مع الطعمية الاسكندراني المحشية اللذيذة ،وبيض بالسوسيس للشيف توتا مراد .

مقادير الفول بالطحينة للشيف  :-
فول 
طحينة 
بصل 
طماطم 
كمون 
ليمون 
ملح 
فلفل 
زيت 
كزبرة خضراء


 طريقة تحضير فول بالطحينة

* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا

 
مقادير الطعمية الاسكندراني المحشية :-

عجينة طعمية 
بصل مكرمل 
بقدونس مفروم 
سجق مقطع صغير 
شطة 
هريسة 
كزبرة حب 
سمسم 

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم

حشوة أخرى

* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة

مكونات البيض بالسوسيس:-

- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس
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