قبل الثلاثاء الكبير.. منافس ديمقراطي سابق يتحد مع بايدن

أعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة ييت بوتيدجيدج، عن دعمه لمنافسه جو بايدن، مما رفع آمال الأخير بنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد يوم من انسحاب بوتيدجيدج نفسه من السباق.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال بوتيدجيدج: "أنا مسرور لتأييد ودعم جو بايدن لمنصب الرئيس"، قبل صعود الأخير إلى المنصة خلال مهرجان انتخابي في دالاس عشية الثلاثاء الكبير.





وأضاف: "أنا أبحث عن رئيس يستخلص الأفضل من داخل كل واحد منا، وأنا أشجع كل من كان جزءا من حملتي الانتخابية على الانضمام إلي، لأننا وجدنا هذا القائد في نائب الرئيس الذي سيصبح رئيسا قريبا، جو بايدن".





وتابع: "لدينا سياسة في الوقت الراهن يبدو فيها صاحب الصوت الأعلى وكأنه هو على صواب. نحن بحاجة إلى سياسة تتمحور حول اللياقة. هذا ما مارسه جو بايدن طوال حياته".





وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي لمواجهة ترامب في نوفمبر المقبل، بعد 3 جولات قوية في 3 ولايات.





وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لحدث مهم في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيحدد اليوم أو كما هو معروف باسم "الثلاثاء الكبير"، من هو منافس ترامب في الانتخابات المقبلة، بيرني ساندرز أم جو بايدن.