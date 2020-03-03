خوفا من انتشار كورونا.. هذا ما يحدث للسفن العابرة في بـ قناة السويس

قناة السويس مع السفن العابرة من خلالها في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم؟.. سؤال هام قد يطرأ على ذهن البعض منا، وفي هذا التقرير نستعرض الاجراءات الاحترازية التي تتبعها قناة السويس من السفن الوافدة إليها لمنع انتشار فيروس كورونا. كيف تتعاملمع السفن العابرة من خلالها في ظل انتشارفي مختلف أرجاء العالم؟.. سؤال هام قد يطرأ على ذهن البعض منا، وفي هذا التقرير نستعرض الاجراءات الاحترازية التي تتبعها قناة السويس من السفن الوافدة إليها لمنع انتشار





قناة السويس، عن التفاصيل الدقيقة للإجراءات الوقائية والتي تتبعها الهيئة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. كشفت مصادر ملاحية مطلعة بهيئة، عن التفاصيل الدقيقة للإجراءات الوقائية والتي تتبعها الهيئة للوقاية من انتشارالمستجد.





حجر صحي للسفن العابرة لمنع انتشار كورونا

لقناة السويس تخضع لاجراءات الحجر الصحي قبل عبورها المجري الملاحي دون تمييز وبصرف النظر عن جنسيتها والعلم الذي ترفعه، وذلك من أجل منع انتشار كورونا في مصر. واكدت المصادر ان جميع السفن العابرةتخضع لاجراءات الحجر الصحي قبل عبورها المجري الملاحي دون تمييز وبصرف النظر عن جنسيتها والعلم الذي ترفعه، وذلك من أجل منع انتشارفي مصر.





واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان كل فرد بأطقم السفن يتم الكشف عليه عن طريق الحجر الصحي في بورتوفيق بالسويس أو بالغاطس الخارجي ببورسعيد.





تعليمات عبور السفن قناة السويس بعد انتشار كورونا

والتعليمات في هذا الشأن واضحة انه في حالة اكتشاف حالة اشتباه سيتم منع المركب من الدخول ، وحجزها حتي التأكد من سلامة طاقمها.





هيئة قناة السويس اتخذت اجراءات وقائية صارمة ولا تهاون فيها للحد من انتشار كورونا، حفاظا علي الامن القومي للبلاد، وشددت التوجيهات بارتداء الماسكات الوقائية، وإجراء الكشف الدوري . واضافت المصادر اناتخذت اجراءات وقائية صارمة ولا تهاون فيها للحد من انتشارحفاظا علي الامن القومي للبلاد، وشددت التوجيهات بارتداء الماسكات الوقائية، وإجراء الكشف الدوري .





كما وجهت الهيئة مرشديها، بانه في حالة ملاحظة أعراض مريبة، التوجه مباشرة الي مستشفي الهيئة او الحجر الطبي، لإجراء الكشف.





هذا ما يحدث للمرشد بعد انتهاء رحلته بسبب كورونا

واضافت المصادر انه بمجرد نزول المرشد المارينا وانتهاء رحلته الإرشادية، يتم الكشف عليه للتأكد من سلامته وعدم إصابته بفيروس كورونا.





كما وجهت القناة التوكيلات الملاحية، انه في حالة اصابة او الاشتباه في اي شخص علي السفن العابرة مجري القناة الملاحي، يقوم علي الفور قبطان السفينة بإلابلاغ وقبل وصوله ليتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة واجراءات العزل.





ونفت المصادر تاثر حركة الملاحة بانتشار فيروس كورونا، واكدت ان متوسط العدد اليومي للسفن العابرة ٥٣ سفينة، ولم تقل عدد السفن العابرة بسبب انتشار الفيروس الغامض في الصين.