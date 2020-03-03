تأجيل القمة العربية بسبب كورونا.. أبرز أخبار نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.





وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"صدى البلد"

السيسى يستعرض مع رئيس البرلمان النمساوى مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط.





"الوطن"

الحكومة: رفع درجة الاستعداد فى " الحجر" وجميع المنشآت الصحية.. ومراقبة الوضع الوبائى العالمى.





"الدستور"

أبو الغيط: تأجيل القمة العربية بسبب كورونا









"اليوم السابع"

وزير الكهرباء: قريبًا تصوير جميع العدادات بما فيها مسبوق الدفع





"الشروق"

وزير البترول: الترويج لمزايدة الذهب إحدى أهداف مشاركتنا فى مؤتمر تورنتو









"المصرى اليوم"

وزيرة التضامن: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية أمام مجلس الوزراء الأربعاء





"الأهرام"

رئيس هيئة الطرق والكبارى: الانتهاء من تطوير " الدائرى" نهاية العام





"مبتدأ"

الأوقاف تحذر من استغلال المساجد فى إقامة شعائر غير مسموح بها



