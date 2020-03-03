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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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تأجيل القمة العربية بسبب كورونا.. أبرز أخبار نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:50 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.

وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"صدى البلد"
السيسى يستعرض مع رئيس البرلمان النمساوى مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

"الوطن"
الحكومة: رفع درجة الاستعداد فى " الحجر" وجميع المنشآت الصحية.. ومراقبة الوضع الوبائى العالمى.

"الدستور"
أبو الغيط: تأجيل القمة العربية بسبب كورونا


"اليوم السابع"
وزير الكهرباء: قريبًا تصوير جميع العدادات بما فيها مسبوق الدفع

"الشروق"
وزير البترول: الترويج لمزايدة الذهب إحدى أهداف مشاركتنا فى مؤتمر تورنتو


"المصرى اليوم"
وزيرة التضامن: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية أمام مجلس الوزراء الأربعاء

"الأهرام"
رئيس هيئة الطرق والكبارى: الانتهاء من تطوير " الدائرى" نهاية العام

"مبتدأ"
الأوقاف تحذر من استغلال المساجد فى إقامة شعائر غير مسموح بها

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