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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:53 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وتكون حالة الطقس، على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح المعتدلة، بينما يكون الطقس حار خلال ساعات النهار علي مناطق جنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر، كالتالي:

القاهرة 24/12
الإسكندرية 23/12
بورسعيد 20/14
رفح 20/10
نويبع 26/15
كاترين 18/4
شرم الشيخ 26/16
بني سويف 25/10
قنا 28/10
أسوان 30/13
الوادي الجديد 27/9
حلايب 26/17
رأس حدربة 25/19

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