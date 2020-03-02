الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية الموجودة تلك الفترة تعتبر عادية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، حيث أن كل نهايات الفصول يكون بها دائما تقلبات جوية.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أحيانا يتم استشعار ببعض الارتفاع فى درجات الحرارة في أيام معينة، موضحا أن السبب يرجع لاقتراب فصل الربيع.





وأشار إلى أن درجات الحرارة اليوم تعود إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولكن هناك فارق كبير بين درجة الحرارة العظمى والصغرى خلال فترات الليل.

ونوه إلى أنه اعتبارا من اليوم وغدا فمن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار، ناصحا بارتداء الملابس الشتوية نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من النهار وفترات الليل.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.