ألسن عين شمس تنظم معرضين للفنون التشكيلية والكتاب

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، معرضًا للفنون التشكيلية، و معرضًا للكتاب بعنوان "كتابي..كتابك" لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وتضمن معرض الفنون التشكيلية حوالي ٨٠ لوحة فنية من أعمال طلاب الكلية، كما تضمن معرض الكتاب قرابة ١٠٠ كتاب.





وكان الدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، افتتح فعاليات المعرض، بحضور عفاف الديب، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، مؤكدًا أن ما قدمه طلاب الكلية من لوحات فنية تكاد تضاهي أعمال المحترفين، مشيرًا إلى أن تعليم اللغات ينمي الحس الإبداعي للطلاب خلال مرحلة الدراسة.





وتابع حديثه مؤكدًا أن المشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة هي أنسب الطرق لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها في مرحلة مبكرة، كما أشار إلى فكرة معرض الكتاب وتبادل الطلاب للكتب يخلق نوعًا من أنواع زيادة الثقافة بجهود ذاتية.