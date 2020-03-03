مش كلها قطط وكلاب.. حكاية أول مصري يقيم حديقة حيوان في منزله.. فيديو

نشأ على حب الحيوانات منذ نعومة أظافره، شاركته الزواحف وطيور الزينة طفولته المبكرة، يداعبها زحفا ويرفرف بيده محاولا التحليق عاليا.





هكذا بدأت تتشكل اهتمامات الشاب الثلاثيني «إسلام رامز» بفضل والده الذي كان بارعا في تر بية الحيوانات الأليفة وبالأخص طيور الزينة، ومع مرور الوقت وتنمية الهواية داخله، حول «إسلام رامز» غر فة من منزله إلى حديقة حيوان صغيرة وأصبح مشهورًا بين جيرانه وأهل منطقته بسبب تربيته لـ «نسنا س » واصطحابه مع للتنزه والتجول في شوارع فيصل بالجيزة.





الروح نقطة تماس الشاب الثلاثيني «إسلام رامز» مع الحيوانات، فعند وجوده داخل الغرفة تتعامل معه الحيوانات دون خوف أو هرب، تتحسس على يديه، ويداعبها كأب يلاعب صغاره، ويقدم لهم الطعام، ويسارعون بعضهم البعض للعب معه ومشاركته صحن الغداء أثناء تناوله على المائدة، «مش بياكلوا غير من إيد رامز» بهذه الكلمات لخصت الزوجة رانيا محمد، علاقة رامز بالحيوانات.





تحولت الهواية داخل إسلام إلى فكرة على أرض الواقع، وقام بجمع المعلومات عن الزواحف وشرائها، وتخصيص بيئة مناسبة داخل منزله، لتكون حديقة حيوان مصغرة، وتصلح لتربية الزواحف.





"حبي للزواحف نابع من ألوانها وأشكالها والبيئات التي تعيش فيها"، كلمات عبر بها «إسلام رامز» عن حبه لحياته التي اختارها عمدا، مضيفا: "لكثرة الأقاويل التي تداولت عن الزواحف، اتجه تفكيري إلى البحث عن طريق الإنترنت، ومع مرور الوقت أصبحت أول مصري يمتلك أكبر مجموعة زواحف في منزلي".





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ويضيف إسلام رامز، في حديثه لـ "صدى البلد": "حديقة الحيوان جمعت عددًا من الزواحف ومنها الثعابين، وسلاحف برية ومائية، ورل صحراوي، وعقارب وعناكيب، وتعتبر كل تلك الحيوانات غير سامة، محاولا توفير كل سبل الحفاظ عليهم من الانقراض، باحثًا دوما عن طرق للتكاثر ولكن لم يتوصل إلى الحل الأمثل حتى الآن".





«اسلام رامز» عدة صعوبات في البداية، وذلك عند الوصل للمعلومات الصحيحة عن الأطعمة التي تتناولها الحيوانات وكيفية الحفاظ على صحتها، ومن ثم تطور الأمر لعمل رابطة تحت اسم « واجهعدة صعوبات في البداية، وذلك عند الوصل للمعلومات الصحيحة عن الأطعمة التي تتناولها الحيوانات وكيفية الحفاظ على صحتها، ومن ثم تطور الأمر لعمل رابطة تحت اسم « مش كلها قطط وكلاب »، تهدف لوجود حيوانات أخرى أليفة يمكن تربيتها في المنزل بخلاف القطط والكلاب.





تعاون رامز مع حديقة الحيوان بالجيزة، لتطوير ما بها من بيوت للزواحف، وإقامة العديد من الندوات لصالح صحة الحيوانات الأليفة ، كما يقدم عدة معلومات عامة للأطباء البيطرين، فالطب البيطري في مصر يقتصر بعض الشيء على صحة الكلاب و القطط فقط، كما يقوم بعمل ندوات تثقيفية في محميات وادي دجلة، وتعليم الإسعافات الأولية، والحفاظ على الحياة البرية.



