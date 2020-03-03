ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 حالة

أعلنت ألمانيا عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 188 حالة،وفقا لما ذكرته فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





ونوهت منظمة الصحة العالمية في آخر بياناتها إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من 3 آلاف شخص، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.





وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى يوم الأحد 86927 شخصا، وأن 79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.





وأفاد تقرير المنظمة بأن الفيروس انتشر حتى الآن في 59 دولة، حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين بـ3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة)، وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).





وسجلت في العالم السبت الماضى 1753 حالة إصابة و66 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 435 إصابة و47 وفاة في الصين، ودخل الفيروس أمس دولتين جديدتين، وهما المكسيك وسان مارينو.



