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اقتصاد

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2ر108 نقطة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 2ر108 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5892 نقطة بنسبة 8ر1 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 240 مليون سهم تمت من خلال 10650 صفقة نقدية بقيمة 52 مليون دينار كويتي (نحو 8ر176 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4658 نقطة بنسبة 74ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 2ر157 مليون سهم تمت عبر 3985 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر145 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6515 نقطة بنسبة 2ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر82 مليون سهم تمت عبر 6665 صفقة بقيمة 6ر45 مليون دينار .
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