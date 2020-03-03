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اقتصاد

بدعم من مشتريات المصريين.. صعود أسهم 85 شركة بختام تعاملات البورصة اليوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 12,419.52 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1252.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 190.4 مليون ورقة مالية بقيمة 659,4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20400 عملية لـ 176 شركة، وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركات، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.6 مليار جنيه مقاب مبيعات عربية وأجنبية بلغت 29.5 مليون جنيه و1.6 مليار جنيه على التوالي.
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