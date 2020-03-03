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أخبار العالم

حالة تأهب وطوارئ في بريطانيا.. 12 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:31 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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محمد علي

أعلنت بريطانيا عن  اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو الأمر الخطير الذي يرفع عدد المصابين إلى 51 إصابة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.


ويتزامن البيان الجديد عن كورونا، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ذا صن، أن الحكومة البريطانية قد أعلنت خطة مؤلفة من 25 صفحة، تتكلم عن نشر الجنود لحراسة المواقع الحيوية حتى تكون الشرطة حرة في التعامل مع الاضطرابات العامة المحتملة.


وما يصل إلى واحد من كل خمسة يمكن أن يكون في حالة مرضية أثناء ذروة الأزمة، وفق ما قد تم التنبؤ به اليوم.


أطلق رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم خطته القتالية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح مع ضمان استمرار بريطانيا في العمل كالمعتاد.


ويشمل ذلك تدابير شاملة سيتم النظر فيها، مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماهيرية وتشجيع الناس على العمل من المنزل.


أخبر رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: " الجيش بالطبع مستعد دائما بالطبع، ولكن هذا في أسوأ سيناريو".


وسيتم فرض قوانين الطوارئ لمعالجة تفشي المرض - بما في ذلك السماح لمسؤولي الحدود برفض دخول أي شخص متهم بحمل الفيروس إلى بريطانيا.

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