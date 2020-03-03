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فن

محمد رمضان يحتفل بوصول قناته لـ 2.5 مليارمشترك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل محمد رمضان بوصول قناته عبر اليوتيوب إلى 2 مليار و 500 مليون . 

وكتب محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "وصلت قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت المليار و ٥٠٠ مليون مشاهدة". 

يواصل الفنان محمد رمضان تصدر تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة "أنت جدع"، والتي تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحها بيومين من خلال قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد هذه الأغنية الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنت جدع .. أيوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. أنتوا ليا وأنا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".


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