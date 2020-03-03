رصد منشأة سرية.. الوكالة الذرية تدق ناقوس الخطر بشأن برنامج إيران النووي

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران توضيحات حول منشأة غير مدرجة ببرنامج الأخيرة النووي.





وقال المدير العام للوكالة الذرية رافايل ماريانو جروسي لـ"فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، "أدق ناقوس الخطر".





وأضاف جروسي أنه "يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيرًا إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في نوفمبر 2019.





وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى وتعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة، وفقًا لمسؤولين.





ومن المقرر أن تصدر الوكالة التقريرين الفصليين لها عن برنامج إيران اليوم الثلاثاء، لكن للمرة الأولى قال دبلوماسيون إن الوكالة تعتزم في نفس اليوم إصدار تقرير منفصل ينتقد إيران على عدم تعاونها بشكل عام وتقاعسها عن السماح بدخول المواقع بشكل خاص.