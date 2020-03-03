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أخبار البلد

سامح شكري يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:38 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الثلاثاء وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، فضلًا عن التشاور حول أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره البحريني بتولي منصب وزير الخارجية، مُعربًا عن تمنياته للوزير البحريني بالتوفيق في مهمته الحالية.

وأكد شكرى على العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية. 

وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء استعرض أيضًا مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك إزاءها؛ لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. 

كما اتفق الوزيران على رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وضرورة عدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.
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