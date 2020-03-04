اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباح وحتى الساعة الواحدة ظهر لتغير محابس 500 مم وصيانة المروق رقم (1) بالمحطة المرشحة بكوم أشفين لمدة 5 ساعات.





وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الأنقطاع ولحين عودتها مرة أخرى.





وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 01200288880.





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