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رياضة

عاجل.. بعثة الزمالك تخضع للحجر الصحي بتونس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:26 م
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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قسم الرياضة
خضع جميع أعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للكشف في الحجر الصحي، فور الوصول إلى مطار قرطاج بتونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاء ذلك كنوع من الاحتياط من جانب المسئولين في تونس، خوفا من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في الوقت الحالي، وأصبح يهدد جميع المسافرين من بلد إلى أخرى.

وقام لاعبو الفريق الأبيض بارتداء الكمامات فور الوصول إلى مطار القاهرة، للحفاظ على عدم الإصابة بمرض كورونا واتباع التعليمات التي وجهت لهم قبل السفر إلى تونس.

وتوجهت بعثة الفريق الأبيض منذ قليل إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.

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