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مرأة

بالأبيض والأسود .. درة تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:05 م
درة
درة
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آلاء حسن
شاركت الفنانة درة، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود. 


وظهرت درة، بفستان كب ذات قصات، ونسقت معه حذاء بكعب، واتخذ شعرها تسريحة ذيل الحصان الأنيق الذي يتناسب مع إطلالتها. 


واختارت درة مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، فارتدت قرط له طراز جذاب. 


ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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