بالأبيض والأسود .. درة تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير





وظهرت درة، بفستان كب ذات قصات، ونسقت معه حذاء بكعب، واتخذ شعرها تسريحة ذيل الحصان الأنيق الذي يتناسب مع إطلالتها.





واختارت درة مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، فارتدت قرط له طراز جذاب.

شاركت الفنانة درة، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود.