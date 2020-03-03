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مرأة

لـ صحة طفلك.. 7 عادات صحية يجب اتباعها لحمايته من كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:50 م
طرق حماية الطفل من
طرق حماية الطفل من كورونا
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نهى هجرس
يعد فيروس كورونا من أخطر الأمراض التى انتشرت فى الوقت الحالى حول العالم، والكثير من الأشخاص لا يعلمون الطرق الصحيحة للوقاية من الإصابة بالمرض، أو الطرق الفعالة لحماية أطفالها.

وقد نشر الدكتور "أحمد أبو النصر" دكتور العلاج بالأعشاب عبر صفحتة الشخصية على الفيسبوك منشور حول أهم العادات التى يجب أن تتبعها الأمهات، وأن تقوم بتعليمها لأطفالها لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومنها...

- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر ومنتظم لمدة 20 ثانية
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس
- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر علية أعراض الإصابة بنزلات البرد، أو السعال والعطس
- الحرص على وجود مسافة جيدة بين أى شخص تتواجد معه
- الحرص على أستخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة

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- وضع المناديل الورقية على الفم والأنف فى حالة عدم ارتداء كمامة، والتواجد فى أماكن مزدحمة.
- عدم استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأى صديق، واستخدام المنديل الورقى أو الكمامات أكثر من مرة واحدة.



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