مقادير مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر





مكرونة حلزوني مسلوقة

ثوم مفروم

ملح فلفل

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا

جبنة بارميزان

عصير طماطم

صلصة

ريحان

سكر

كمون





طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر:

* يشوح الثوم ثم تضاف له الصلصة وعصير الطماطم والسكر والملح والفلفل والكمون