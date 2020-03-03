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طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:57 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر

مكرونة حلزوني  مسلوقة
ثوم مفروم 
ملح فلفل 
جبنة شيدر 
جبنة موتزاريلا 
جبنة بارميزان 
عصير طماطم 
صلصة 
ريحان 
سكر 
كمون 

طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز صوص أحمر:
* يشوح الثوم ثم تضاف له الصلصة وعصير الطماطم والسكر والملح والفلفل والكمون
* ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا والشيدر والملح والفلفل وتضاف المكرونة وتترك على النار حتى تمام ذوبان الجبنة ثم الريحان وتقدم.
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